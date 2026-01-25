Futbolseverlerin yakından takip ettiği ara transfer dönemiyle ilgili takvim netlik kazandı. ''Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?'' sorusu gündeme getirilirken Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan resmi tarihler doğrultusunda 2025-2026 sezonunun ikinci transfer ve tescil dönemi için son tarih belli oldu.

Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel liglerde mücadele eden takımlar, kadrolarını güçlendirmek için belirlenen süre içinde transfer işlemlerini tamamlamak zorunda. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte Türkiye Futbol Federasyonu 2025-2026 sezonu 2. transfer dönemi tarihi...

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025-2026 sezonu 2. transfer dönemi tarihi

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği takvime göre ara transfer dönemi 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025-2026 sezonu 2. transfer dönemi tarihi

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLADI?

2025-2026 futbol sezonunda ikinci transfer ve tescil dönemi, yeni yılın hemen ardından başladı. Kulüpler 2 Ocak 2026 tarihi itibarıyla resmi olarak oyuncu transferi yapabilme hakkı kazandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası