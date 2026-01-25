Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'a 3 golle mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmeler yaptı. İkinci yarıda motivasyon kaybı yaşadıklarını kaydeden Stanojevic, "İkinci yarıda konsantrasyon kaybından dolayı iki gol yedik. Galatasaray da kalitesini gösterdi. O iki golden sonra maçı bitirdiler. Şu anda doğru yoldayız" dedi.

Sırp teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin ilk yarısında iyi performans sergilediklerini dile getiren Stanojevic, "Bugünkü maçta her şeyimizi verdik. Çalıştık, planlarımız da vardı. İkinci yarıda konsantrasyon kaybından dolayı iki gol yedik. Galatasaray da kalitesini gösterdi. O iki golden sonra maçı bitirdiler. Şu anda doğru yoldayız. Gelecek maçları düşünüyoruz. Bundan sonra daha fazla seviyemizde takımlara karşı oynayacağız. Gelecekteki sonuçlar için umutluyum." diye konuştu.

Santrfor eksikliği çektiklerini aktaran 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Takımda kesinlikle bir golcü eksikliği var. David Datro Fofana, sözleşmesindeki bir opsiyondan dolayı aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Kulüp de bu konuda hiçbir şey yapamadı. Bir forvet arayışı içindeyiz. Ancak bunu yaparken acele etmiyoruz. Transfer dönemi uzun ve yanlış karar vermek istemiyoruz. Eğer elimde bir santrfor veya başka oyuncular olsa işim çok daha kolaylaşırdı." dedi.

Aleksandar Stanojevic, santrfor haricinde de oyuncu alacaklarına değinerek, "Daha çok oyuncuya ihtiyacım var. Kulübün de transfer hakkında bir planı var. Yakında umarım yeni oyuncular aramıza katılacak. Ancak ikinci yarıdaki konsatrasyon eksikliği bir bahane olamaz. Bu konuyu transferlerle açıklayamayız. Burada tamamen bizim hatamız var. Her şey elimizdeydi. Biraz daha maçta kalabilseydik böyle olmayacaktı. O yüzden bahane aramıyorum." ifadelerini kullandı.

