İspanya LaLiga'da Real Madrid, Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin 2 gol attığı karşılaşmada rakibi Villarreal'i 2-0 yenerek maç fazlasyla liderliğe oturdu. Milli futbolcumuz Arda Güler ise maça ilk 11'de başlarken, taraftarlar oyundan alınmasına tepki gösterdi. İspanyol basını ise Arda Güler'le ilgili haberlerinde övgü dolu ifadeler kullandı.

LaLiga'nın 21'inci haftasında İspanyol devi Real Madrid, Villarreal'le konuk oldu. İlk yarısı berabere biten maçta Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puanı kaptı. Xabi Alonso sonrası göreve gelen Alvaro Arbeloa'nın ekibine galibiyeti getiren golleri penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler maça ilk 11'de başlarken 78'inci dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Milli futbolcunun performansı Real Madrid taraftarları tarafından beğeni toplarken Arda'nın oyundan alınması eleştirildi.

32 maça çıkan Arda Güler 3 gol ve 11 asist kaydetti

"SAHADA ONDAN KÖTÜ 3-4 OYUNCU VAR"

Bir Real Madrid taraftarı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onu oyundan çıkarıyorlar çünkü şikayet etme veya sorun çıkarma olasılığı en düşük olan o. Ama sahada ondan daha kötü 3-4 oyuncu var." tepkisini gösterdi.

Real Madrid'in taraftar hesaplarından olan Madrid Universal ise "Arda Güler, Villarreal karşısında 3 gol pozisyonunun hazırlayıcısı oldu, bunu daha fazla yapan bir oyuncu yok." ifadelerine yer verdi.

"TÜM KALİTELİ OYUNLAR ONUN SOL AYAĞINDAN BAŞLIYOR"

Maçın ardından İspanyol basınında yer alan değerlendirmelerde, Arda Güler'in performansından övgüyle bahsedildi.

Sport'taki haberde Arda için, "Üretken orta saha oyuncularından yoksun bir takımda onun varlığı çok önemli. Orta sahadaki tüm kaliteli oyunlar onun sol ayağından başlıyor. Buna rağmen, sık sık ortadan kayboluyor. İstikrarsızlığına rağmen, oyuna getirdiği vizyon nedeniyle Real Madrid'de her zaman ilk 11'de yer almalı." denildi.

Mundo Deportivo ise haberinde Arda Güler için şu yorumu yaptı, “Türk oyuncu, ilk yarıda yaptığı ortalarla ceza sahasında tehlikeli isim oldu.”

"YORULMAK BİLMEYEN BİR PERFORMANS GÖSTERDİ"

Bir diğer İspanyol gazetesi AS, Arda'dan övgüyle bahsedip, "Maça yavaş başladı, birkaç hatalı pas verdi ama kısa sürede toparlandı. Ve toparlandıktan sonra oyuna iyice girdi. Video oyunlarındaki gibi bir slalomun ardından neredeyse gol atıyordu ve ardından pozisyon yapma işini üstlendi. İkili mücadelelerde sağlamdı, presin kilit ismiydi ve yorulmak bilmeyen bir performans gösterdi. Rahat ve etkili bir oyun." açıklamasını yaptı.

Arda Güler için Marca ise şu ifadeleri kullandı, "Türk oyuncunun oyunu değiştirme yeteneği Real Madrid'de neredeyse eşsiz. Villarreal'in baskı yaptığı birçok anda bunu sergiledi."

Bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıkan Arda Güler 3 gol ve 11 asist kaydetti.

