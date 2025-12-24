Gediz Elektrik kesintisi nedeniyle İzmir ve çevresindeki bazı ilçe ve mahallelerde planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Gediz Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan açıklamaların ardından, kesintiden etkilenen bölgelerde elektriklerin saat kaçta geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Gediz Elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

Gediz Elektrik kesintisi sebebiyle İzmir ve çevresindeki bazı ilçe ve mahallelerde planlı elektrik kesintileri yaşanıyor.

Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'da bazın ilçelerin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. İşte Gediz Elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve güncel detaylar...

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

24 ARALIK 2025 İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

GDZ Elektrik tarafından yürütülen şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede planlı kesintiler yaşanmaktadır. Kesintilerin sona erme saati bölgenize göre değişiklik göstermektedir.

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

24 ARALIK BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti ID : 3567207

Saat : 11:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA / İZMİR

Laka ( Gül Sk. Zambak Sk. Papatya Sk. Nergis Sk. Lale Sk. Laka Cd. Karanfil Sk. )

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

24 ARALIK URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti ID : 3567194

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR

Kuşçular ( 8018. Sk. 8034. Sk. Kuşçular Cd. 8058/1. Sk. )

24 ARALIK GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Gediz Elektrik kesintisi sorgulama: 24 Aralık 2025 İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?( Bornova, Urla, Çeşme?

Haberle İlgili Daha Fazlası