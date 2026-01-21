Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 21 Ocak Çarşamba günü çeyrek altını kazanan isim merak konusu oldu. Günün puanlamasıyla birlikte birincilik sıralaması ve kazanan gelin netleşti.

Haftanın üçüncü gününde izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta, 21 Ocak 2026 tarihli bölümüyle rekabeti bir kez daha zirveye taşıdı. Miyase, Tuğba, Gözde ve Alime arasında geçen mücadelede günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim yapılan puanlama sonrası belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

21 Ocak 2026 Çarşamba günü Gelinim Mutfakta’da gelinler, sunucu Aslı Hünel’in verdiği menüyü en iyi şekilde hazırlamak için mutfakta kıyasıya yarıştı. Gün sonunda yapılan tadım ve puanlamalar sonrası yarışmada dengeler değişti.

Günün puanlamasında Miyase ve Alime eşit puan alarak kuraya kaldı. Yapılan kura çekimi sonucunda kuradan Alime’nin ismi çıktı ve 21 Ocak gününün birincisi Alime oldu. Böylece Alime, günün çeyrek altın ödülünü kazanan gelin oldu.

21 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Günün puan durumunun netleşmesiyle birinci olan isim çeyrek altının sahibi oldu. İşte 21 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu:

Alime: 13

Miyase: 13

Tuğba: 12

Gözde: 12

