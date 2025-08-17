Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 2.haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor'u evinde ağırlayacak. Lige 4 sezon sonra dönen Gençlerbirliği, sezonun ilk maçında Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti. Antalyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla yenmişti. Furbolseverler Gençlerbirliği-Antalyaspor maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar.

GENÇLERBİRLİĞİ-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı bugün Eryaman Stadyumu'nda saat 19.00'da karşılaşacak. Maçı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR'DA ÜÇ EKSİK

Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk ve kaleci Ataberk Dadakdeniz bu karşılaşmada görev yapamayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan, Pereira, Gaucho, Zuzek, Hanousek, Samed, Moussa, Nalepa, Göktan, Metehan, Furkan Ayaz.

ANTALYASPOR: Abdullah, Van de Streek, Veysel, Dzhikia, Paal, Kaluzinski, Soner, Güray, Abdülkadir, Storm, Cvancara.