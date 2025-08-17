Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sivasspor - Bodrum maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Sivasspor - Bodrum maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2026 sezonunun ikinci haftasında Sivasspor, Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği maçın saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında Sivasspor, evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak. Yeni sezona mağlubiyetle başlayan Sivas ekibi, taraftarı önünde ilk zaferini elde etmek için sahada varını yoğunu ortaya koyacak. Diğer tarafta ise ilk hafta sahadan beraberlikle ayrılan Bodrum temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp liga hızlı bir giriş yapma mücadelesi verecek. Peki, Özbelsan Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya saatler kala son gelişmeler... 

SİVASSPOR-BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Özbelsan Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı bugün saat 19.00'da başlayacak.

SİVASSPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma Özbelsan Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak verilecek.

Fenerbahçe, Kerem'den vazgeçmiyor! Yeni teklifin detayları ortaya çıktı
