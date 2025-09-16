Türkiye'nin farklı illerinden binlerce kişinin ziyaret etmeyi planladığı 2025 Gerede Panayırı tarihi araştırılıyor. Çok sayıda köyden yıl boyunca yetiştirilen ürünlerin de satıldığı bu panayır oldukça ilgi çekiyor. Gerede Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve başlangıcı asırlar öncesine dayanan ve Gerede Panayırı bu sene hangi günler yapılacak diye merak ediliyor. Peki Gerede Panayırı ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

GEREDE PANAYIRI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gerede Belediyesi Meclis Kararı ile "Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı" tarihleri belirlendi. Panayırın ilk etabı 19-20-21 Eylül 2025, 2. Etabı ise 3-4-5 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

GEREDE BELEDİYE BAŞKANI KÖFTE YEMEYE DAVET ETTİ

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; "Geçmişi asırlar öncesine dayanan, başlangıç tarihi bilinmeyen panayırlarımıza ülkemizin her tarafından alıcı ve satıcılar gelmektedir. Tüm halkımızı Gerede’nin tabi güzelliklerini görmeye, panayırımız da; meşhur kızarmış kaz, şak şak helvası ve köfter yemeye davet ediyorum" dedi.