Google Haberler ve milyonlarca okuyucusu olan keşfet özelliği çöktü! Kullanıcılar son haberlere ulaşamıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mayıs 2024 16:33 - Güncelleme: 31 Mayıs 2024 16:46 - Güncelleme:

Google, Teknik Arıza, Erişim Sorunu, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bugün meydana gelen erişim probleminin ardından kullanıcılar Google News çöktü mü, neden çalışmıyor gibi sorulara cevap aradı. Google Discover ve Google Haberler'i kullanan milyonlarca kullanıcı, sosyal medya hesaplarında da çöktüğüne dair paylaşımlarda bulundu. Downdetector raporlamalarına göre erişim sorunu yaşandığı anlaşıldı.