Google Haberler ve milyonlarca okuyucusu olan keşfet özelliği çöktü! Kullanıcılar son haberlere ulaşamıyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün meydana gelen erişim probleminin ardından kullanıcılar Google News çöktü mü, neden çalışmıyor gibi sorulara cevap aradı. Google Discover ve Google Haberler'i kullanan milyonlarca kullanıcı, sosyal medya hesaplarında da çöktüğüne dair paylaşımlarda bulundu. Downdetector raporlamalarına göre erişim sorunu yaşandığı anlaşıldı.
Bugün meydana gelen teknik arızanın ardından kullanıcılar Google keşfet özelliği çöktü mü, neden açılmıyor gibi sorulara cevap aramaya başladı. Gün içerisinde sıklıkla kullanılan alana giriş yapamayanlar sosyal medya hesaplarında konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.
31 Mayıs günü Google Haberler'de bazı erişim problemleri yaşandı. Arama yaparken "Haberler" kısmına tıklayan kullanıcılar sorun yaşadığı fark etmesinin üzerine X hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
Downdetector'de yer alan rapor grafiği ise şöyle oldu:
Kullanıcıların raporlamalarına göre haberlerin keşfet alanında gözükmediği yer alırken yükleme hatası ile karşılaşıldığı belirtildi.
Ekipten henüz bir açıklama gelmezken meydana gelen arızanın kısa süre içerisinde düzeltilmesi bekleniyor. Resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer alan bilgileri güncelleyeceğiz.
Kaynak: Türkiye Gazetesi