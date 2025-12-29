AUZEF final sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Aralık ayının son günlerinde gerçekleşen AUZEF final oturumlarının sonuçları online olarak sorgulanabilecek. Peki, AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) sınav takvimi doğrultusunda, 2025 güz dönemi final sınavları 27-28 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Toplam 3 oturumda yapılan sınavlarda her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakika cevaplama süresi verildi. Sınav telaşını geride bırakan öğrenciler, sonuç açıklamasına odaklandı.

Gözler sınav sonuç duyurusunda! AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz yıl AUZEF sınav sonuçları, genellikle 15 gün içerisinde açıklanıyor. Bu nedenle AUZEF sınav sonuçlarının ocak ayının ilk iki haftası içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF final sınavı sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.

