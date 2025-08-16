Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk maçına Göztepe ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, ertelenen lig maçı sonrası 2. haftada Göztepe’yi ağırlayacak. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar...

Göztepe, Fenerbahçe ile bugün Trendyol Süper Lig'de 59. kez maça çıkacak. Göztepe-Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Göztepe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor. 

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak Göztepe - Fenerbahçe mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacaktır.

Göztepe - Fenerbahçe maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleşecek.

Göztepe - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri şu şekildedir;

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Rhaldney, Cherni, Olaitan, Juan, Emersonn.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, İsmail Yüksek, Archie Brown, Szymanski, En-Nesyri, Talisca (Duran)

