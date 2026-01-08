Oyun dünyasında heyecanla beklenen GTA 6 için belirsizlik devam devam ediyor. Rockstar Games'in uzun zamandır beklediği yeni Grand Auto oyununun 19 Kasım 2026 tarihinde çıkması bekleniyordu. Ancak çıkış takviminin yeniden gözden geçirileceği öne sürüldü. Özellikle "GTA 6 ertelendi mi?" sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti.

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan GTA 6 için gözler Rockstar Games'ten gelecek açıklamalara çevrildi. Normal şartlar altında 2025 sonu ya da 2026'nın ilk aylarında çıklaması beklenen GTA 6 için ortaya atılan iddialar oyun severleri endişelendirdi. Özellikle GTA 6'nın çıkış tarihinin yeniden erteleneceği ve 2027 yılına sarkabileceği konuşulmaya başlandı. İşte dev yapımın çıkış tarihine dair son dakika gelişmeleri....

GTA 6 ERTELENDİ Mİ?

Şimdiye kadar Rockstar Games tarafından GTA 6'nın erteleme iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bloomberg yazarı Jason Schreier, GTA 6’nın geliştirme sürecinde bazı önemli aşamaların hala tamamlanmadığını belirterek, oyunun yeniden ertelenebileceği ihtimalini gündeme getirdi. Schreier ayrıca, gecikme ihtimalinin kesinleşmiş bir durum olmadığını da hatırlattı. Gazeteci, önceden açıklanan 19 Kasım 2026 tarihinin diğer tahminlere göre daha güvenilir göründüğünü ifade etti.

GTA 6 ertelendi mi? Gözler çıkış tarihine çevrildi

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games, GTA serisinin yeni oyunu GTA 6'nın 19 Kasım 2026 tarihinde oyunseverlerle buluşacağını duyurmuştu. Ancak ertlenebileceğine dair söylentilerinin gündeme gelmesi, bu tarihte çıkıp çıkmayacağına dair belirsizlik oluşturdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası