Hakkında çıkan haberlerin ardından "Hadi Ertuş kimdir?" sorusu gündeme geldi. Arama motorlarında sıkça araştırılan Hadi Ertuş'un Ertaşi Aşireti'nin lideri olduğu biliniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en köklü aşiretlerinden biri olan Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş gündeme bomba gibi düştü.

Ankara'da yaşanan olayın ardından kamuoyunun dikkatini çeken İskerder Ertuş'un hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Gündemdeki haberlerin ardından merak edildi: Hadi Ertuş kimdir?

iSKENDER ERTUŞ KİMDİR?

İskender Ertuş, 1955 yılında Van’ın Başkale ilçesinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 70 yaşındadır. Babası Mahmut Ertuş'un 1979 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Ertoşi Aşireti’nin başına geçti.

Türkiye’de Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır’da faaliyet gösteren Eroşi Aşireti’nin lideri İskender Ertuş, koruculuk sistemini ilk kabul eden aşiret liderlerinden biri olarak biliniyor.

İskender Ertuş, 23 yıllık siyasi hayatında beş farklı partide görev aldı. Son olarak geçtiğimiz aylarda üçüncü defa AK Parti'ye katıldı.

