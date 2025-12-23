Son günlerde kamuoyuna yansıyan uyuşturucu soruşturması kapsamında adı gündeme gelen Kasım Garipoğlu hakkında yürütülen süreç, iş dünyasındaki geçmişi ve hakkındaki iddialar merak konusu oldu. Bu kapsamda "Kasım Garipoğlu kimdir, ne iş yapıyor" araştırılıyor.

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı bir soruşturma çerçevesinde ismi geçen Kasım Garipoğlu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İş hayatındaki faaliyetleri, uluslararası bağlantıları ve soruşturmanın geldiği aşama kamuoyunda dikkatle izleniyor.

KASIM GARİPOĞLU KİMDİR?

Kasım Garipoğlu, iş dünyasında özellikle yatırım ve gayrimenkul alanlarındaki faaliyetleriyle tanınan bir isim olarak biliniyor. Garipoğlu, Global Kapital Group (GKG) kurucusu olarak öne çıkarken şirketin temelleri 2010 yılında Birleşik Krallık'ta atıldı. Zaman içinde farklı ülkelerde faaliyet gösteren yapı, özellikle gayrimenkul yatırımlarıyla büyüdü.

Eğitim hayatına bakıldığında Garipoğlu’nun, American Intercontinental University’de Ekonomi ve İşletme eğitimi aldığı, ardından INSEAD bünyesinde International Directors Programme’a katıldığı biliniyor.

KASIM GARİPOĞLU NEREDE, TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Soruşturmanın, kamuoyunda “ünlülerin uyuşturucu ağı” olarak anılan dosya kapsamında ele alındığı ve farklı isimlerin de dosyada yer aldığı öğrenildi. Resmi kaynaklardan paylaşılan bilgilere göre, Garipoğlu’nun mal varlığına el konulmasına karar verildi.

KASIM GARİPOĞLU CEM GARİPOĞLU AKRABA MI?

Kasım Garipoğlu, Münevver Karabulu cinayetini işleyen Cem Garipoğlu'nun kuzenidir.

