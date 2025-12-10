Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte, adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere 948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK atama kararnamesi ile hakim ve savcı atama listesinin tamamı görüntülenebiliyor.

Hakim savcı atamaları sorgulama: HSK yer değiştirme atama isim listesi

Hakim savcı ataması sorgulama ekranı, HSK hakim ve savcı atama listesinin ilanı ardından gündeme geldi. Ataması yapılan isimler, HSK’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan kararname dosyasında yer alıyor.

HSK’nın yayımladığı kararname ile birlikte, ataması yapılan tüm hakim ve savcıların eski ve yeni görev yerleri detaylı şekilde görüntülenebiliyor. Vatandaşlar ve yargı mensupları, sorgulama adımlarını takip ederek kendi bilgilerine birkaç saniye içinde ulaşabiliyor.





