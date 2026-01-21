Adalet Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı hakimlik ve savcılık sınavlarına ilişkin en çok merak edilen konu netleşti. 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde iki gün boyunca uygulanan sınavların ardından sonuçların ilan edileceği tarih Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyuruldu. ''Hakimlik Savcılık sınavı ne zaman açıklanacak?'' sorusu gündeme getirilirken sonuç tarihi netleşti.

Sınav sürecinin şeffaf yürütülmesi kapsamında Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları, sınavların ardından ÖSYM tarafından yayımlanmıştı. Adaylar yayımlanan dokümanlar sayesinde kendi netlerini hesaplayarak sonuçlara ilişkin ön bir fikir edinebilmişti. Peki, Hakimlik Savcılık sınavı ne zaman açıklanacak?

HAKİMLİK SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı Hakimlik ve Savcılık sınavlarının ardından adayların sonuç bekleyişi sürüyor. Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı alanlarında yapılan sınavların sonuç tarihi ÖSYM tarafından netleştirildi. Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları 21 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yazılı sınavdaki başarı durumlarını öğrenebilecek. Değerlendirmede 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak ve mülakat sürecine katılma hakkı elde edecek.

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Her sınav türü için sonuçlar ayrı ayrı ilan edilecek ve adaylar yalnızca elektronik ortamdan bilgilendirilecek.

