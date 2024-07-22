Haliç Metro Köprüsü'nde selfie çekerken düşen kadının hayati tehlikesi devam ediyor

İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü'nde yaşanan korku dolu olayın ardından selfie çekerken düşen kadın yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl merak edildi. Köprüde selfie çektiği esnada denize düşen ve üzerinden tekne geçen kadın, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da yaşanan korkunç olay gündemde yer alırken Haliç Metro Köprüsü'nden selfie çekerken düşen kadının sağlık durumu da merak ediliyor.

Denize düşmesinin ardından üzerinden tekne geçmesiyle beraber vatandaşların çığlıkları duyuldu.

HALİÇ METRO KÖPRÜSÜ'NDE SELFİE GEÇERKEN DÜŞEN KADININ SAĞLIK DURUMU

Köprüde selfie çektiği esnada denize düşen kızın üzerinden tekne geçerken başka bir tekne tarafından sudan çıkartıldı ve kalp masajı yapıldı.

Yüksek köprüden denize düşen kızın üzerinden seyir halinde olan tekne geçerken hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

SELFİE ÇEKERKEN DÜŞEN KIZ KİM?

Bir önceki gün 21.30 civarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü'nde olan üzücü olayda 25 yaşında olan Nalan Kaya selfie yaparken köprüden düştü. Olay anında orada olanlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Baygınlık geçiren kızı başka bir tekne çıkarttı ve kalp masajı uygulandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kızın durumu ciddi olurken polis, intihar girişimi olmasına karşın araştırma yapıyor.