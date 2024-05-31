Hazine ve Maliye Bakanlığı Başmüfettişliğine atanan Bayram Mavi, 1981 yılında doğdu

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Başmüfettişliğine atanan isim merak edilirken vatandaşlar Bayram Mavi kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu gibi aramalarda bulundu. Hanifi Pakdemir, Oğuzhan Uzuner, Talha Koç ve Pınar Bilgen de atanan isimler arasında yer aldı.

Dün gece Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre yeni görevden alınmalar ve atamalar gerçekleşti. Göreve gelen isimlerin kim oldukları araştırılırken daha önce ne hangi görevleri yaptıkları da araştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığın başmüfettişliğine atanan Bayram Mavi, 1981 senesinde Konya'da dünyaya geldi. 2008 senesinde Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu ve 2012 senesinde Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Gazete'de yayınlanan atamalara göre Bayram Mavi'nin yanında Hanifi Pakdemir, Oğuzhan Uzuner, Talha Koç ve Pınar Bilgen gibi isimler yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Başkontrollüğüne ise Meryem Koşar geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişliğine ise Sezai Yücel geldi. Karara göre başmüfettişliklere Yusuf Oğuz Dündar, Hasan Çağlayankaya, Onur Eminoğlu, Asuman Bora, Samet Doğan ve Fatih Diler getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişliklerine gelen isimler arasında ise Yunus Emre Asil, Emre Akgün, Mustafa Mermer, Sefa Alagöz, Harun Ünal, Esra Dursun ve Sefa Kaya yer aldı.

Dün gece yayınlanan atamalara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Ali AKKURT ve Embiya Yıldırım, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alındı.