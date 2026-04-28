Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, annelere ve hayatımızdaki tüm anne figürlerine duyulan sevgi ve minnetin ifade edildiği özel bir gün olarak öne çıkıyor. 2026 yılında geleneği sürdürmek isteyen kişiler, Anneler Günü hazırlıklarına başladı. Peki, 2026 Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan bir bayramdır. Bu özel gün, anneliği onurlandırmak ve anneler ile anne figürlerinin (büyükanneler, üvey anneler, koruyucu anneler gibi) topluma katkılarını takdir etmek amacıyla kutlanır. Kökeni 19. yüzyılda ABD’de barış yanlısı kadın hareketlerine dayanan Anneler Günü, zamanla dünya genelinde benimsenerek çiçekler, hediyeler ve özel kutlamalarla anılan evrensel bir gelenek haline geldi.

Anneler Günü resmi bir tatil değildir ve her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır. 2026 yılında Anneler Günü 10 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir.



ANNELER GÜNÜ NASIL GEÇİRİLİR?

2026 Anneler Günü gelenekleri kapsamında çocuklar, annelerine ya da anne figürlerine kartlar veya hediyeler gönderir ya da onları ziyaret etmek için özel bir çaba gösterir. Minnetlerini göstermek amacıyla annelerini öğle ya da akşam yemeğine götürürler. Hatta bazı çocuklar, annelerine büyük ve özenli yemekler hazırlayarak onların bir günlüğüne mutfaktan uzak kalmasını sağlar.

Yaygın Anneler Günü hediyeleri arasında çiçek, çikolata, kıyafet, takı ve spa ya da güzellik bakımı gibi özel deneyimler yer alır. Anneler Günü’nden önceki günlerde ve haftalarda birçok okul, öğrencilerin anneleri için el yapımı kartlar veya küçük hediyeler hazırlamasına yardımcı olur.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü’nün kökeni 19. yüzyıla kadar uzanır. Amerika Birleşik Devletleri’nde kadınlar, barışı desteklemek ve savaşa karşı çıkmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve özel günler düzenlemeye çalışmıştır. Bu kapsamda, Amerikan İç Savaşı’nda savaşan ya da hayatını kaybeden askerlerin anneleri sık sık bir araya gelmiştir.

1868 yılında Ann Jarvis, savaş nedeniyle bölünmüş aileleri yeniden bir araya getirmek amacıyla “Anneler Dostluk Günü” kurulması için bir komite oluşturdu. 1870’li ve 1880’li yıllarda çeşitli kutlamalar yapılmış olsa da bu girişimler yaygınlık kazanamadı. Aynı dönemde ABD’de Protestan okullarda farklı kutlamalar düzenleniyordu. Julia Ward Howe ise 2 Haziran 1872’de New York’ta savaş karşıtı bir etkinlik düzenledi; bu etkinlik günümüzde "Anneler Günü Bildirisi" olarak anılmaktadır.

1877 yılında Michigan’ın Albion kentinde Juliet Calhoun Blakeley onuruna bir Anneler Günü etkinliği düzenlendi. Blakeley, bir vaizin konuşmasını tamamlayarak dikkat çekmiş ve oğulları her yıl onu anarak diğer insanları da annelerini onurlandırmaya teşvik etmiştir.

1880’lerin başında Albion’daki Metodist Episkopal Kilisesi, mayıs ayının ikinci pazar gününü annelerin katkılarını anmak için ayırdı. Günümüzdeki şekliyle Anneler Günü ise, annesi 9 Mayıs 1905’te vefat eden Anna Jarvis tarafından, John Wanamaker’ın desteğiyle başlatıldı. İlk resmi kutlama 10 Mayıs 1908’de yapıldı ve kısa sürede yaygınlaştı. 1910 yılında Batı Virginia’da resmi tatil ilan edilmesiyle diğer eyaletler de bu günü kabul etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası