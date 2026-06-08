Denizli’de 60 yaşındaki Safet Payir, 2 yıl arayla 2 kez ‘evlilik’ vaadiyle dolandırıldığını iddia etti. Müge Anlı’da yaşadıklarını anlatan kadın, 7 milyon lirasını kaptırdığını belirterek, o isimlerle karşı karşıya geldi. İşte stüdyoyu hayrete düşüren olayın perde arkası…

Denizli’de yaşayan 2 çocuk annesi 60 yaşındaki Safet Payir, 2 yıl arayla iki farklı isim tarafından evlilik vaadiyle yaklaşık 7 milyon lira dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı’nın programına katıldı.

2 KEZ DOLANDIRILDI

Yıllarca hasta bakarak hayatını sürdürdüğünü, bu şekilde birikim yaptığını belirten Safet Payir, dolandırıldığı ismi açıklayarak Müge Anlı’dan yardım istedi.

Hayatı aynı yalanla 2 kez altüst oldu! Gerçeği Müge Anlı’da öğrendi, 7 milyon TLlik dolandırıcılık iddiası

7 MİLYON TL'Sİ BUHAR OLDU

İddiaya göre 38 yaşındaki Abdülbaki Sercan, sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden Safet Payir'i ekledi ve tanıştı. Sercan, aklaşık iki yıl süren bu süreçte şahıs, "Yetim büyüdüm, bel fıtığı ameliyatı olacağım" gibi yalanlarla Safet Hanım'ın güvenini kazandı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Denizli'ye gelen Sercan, Safet Hanım’ın bankaya götürerek hesap açtırdı, tüm birikimini kendi üzerine geçirdi.

Hayatı aynı yalanla 2 kez altüst oldu! Gerçeği Müge Anlı’da öğrendi, 7 milyon TLlik dolandırıcılık iddiası

BAHANELERE DEVAM ETTİ

Ziynet eşyalarından elden verilen paralara kadar toplamda yaklaşık 5.500.000 TL değerindeki birikimini kaptıran Payir, borçlarını ödemek için yakınlarından borç almak zorunda kaldı. Parayı üzerine geçirdikten sonra ortadan kaybolan Abdülbaki Sercan, "Ölmüş kocanın hatırı varsa..." diyerek yaşlı kadını ikna etmeye çalıştı. Bu süreç sonunda Payir'in tarlasına icra geldi, borcu ise oğlu üstlendi.

Hayatı aynı yalanla 2 kez altüst oldu! Gerçeği Müge Anlı’da öğrendi, 7 milyon TLlik dolandırıcılık iddiası

BİR KEZ DAHA DOLANDIRILDI

Abdülbaki Sercan tarafından dolandırılan Safet Payir, bir kez daha dolandırıldı. Yaşlı kadın Aralık 2025'te bu kez kendisini Amerika'da taksi şoförü olarak tanıtan, evlilik vaadiyle kandıran Mustafa Duygu isimli başka bir şahsın ağına düştü.

Payir, "Amerika'dan sana dolar gelecek" vaadiyle kandırıldı. Mustafa Duygu, Payir'in kalan son birikimlerini ve kızından aldığı borçları da elinden aldı. Payir, Duygu’nun "145 bin TL olarak geri yollayacağım" sözüne inandığını, ancak paranın kendisine hiç gelmediğini söyledi.

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