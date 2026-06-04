‘Bilinçaltı temizliği’ vaadiyle 500 bin TL dolandırıldığını iddia eden genç kız Müge Anlı’ya başvurdu. 10 kişilik öğrenci grubunun yer aldığı bir grupla seans aldıklarını anlatan genç kızın anlattıkları hayrete düşürdü. Karanlık odada 45 dakikalık seanslar, dijital toplantılar… İşte yeni dolandırıcılık yönteminin detayları…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya atılan bir dolandırıcılık iddiası duyanları hayrete düşürdü. Tuğba Nur isimli genç kadın, İnci Gürgül tarafından, "bilinçaltı temizliği" vaadiyle yaklaşık 500 bin TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu.

Genç kadın daha önce de farklı kişilerden benzer seanslar aldığını, zamanla bu sisteme inandığını ve yüksek miktarlarda ödeme yaptığını anlattı. ‘Bilinçaltı temizliği’ adı verilen uygulamaların seans ücretleri ve yöntemleri ise tartışma konusu oldu. Tuğba Nur isimli genç kadın, karanlık bir ortamda yapılan seanslarda travmaların temizlendiğinin söylendiğini öne sürdü.

Karanlık odada 45 dakika! Müge Anlı duyunca inanamadı, ‘Bilinçaltı temizliği’ adı altında modern üfürükçülük… 500 bin TL dolandırıldı

500 BİN TL'SİNİ KAPTIRDI

Tuğba Nur, daha önce psikiyatriye gittiğini, belli bir süre ilaç kullandığını bu kişilerle tanıştıktan sonra ilaçları kullanmayı bıraktığını söyledi. Genç kadın toplamda 500 bin TL’sini kaptırdığını belirtti.

Karanlık odada 45 dakika! Müge Anlı duyunca inanamadı, ‘Bilinçaltı temizliği’ adı altında modern üfürükçülük… 500 bin TL dolandırıldı

"HAYATIN GÜZELLEŞİR" DEDİLER

Genç kız İnci Gürgül ile nasıl tanıştığını şöyle anlattı:

Başka birinden bilinç altı temizliği alırken bana İnci hocayı önerdi, tanıştık eğitim alman gerek dedi. Bir önceki kişiye seansına 1500 TL ödüyordum. Ben o zaman güzellik uzmanı olarak çalışıyordum. Güzellik uzmanıyım ama asgari ücretle çalışmıyordum. Gayet güzel bir maaşım vardı. Onlar da istediğim kadar seans alabiliyordum. Bana şunu vaat ettiler. Bak bunu bu kadar seans alırsam şu kadar para kazanabilirsin veya şu kadar. Hayatın güzelleşir, problemlerin çözülür. Bana üzerine nazar var, teker teker çözülmesi gerek. Kan, bağlama, kısmet büyüsü var bunların çözülmesi gerek. İnsan kendine ağzından çıkan kelimelerle de büyü yapabilir dedi.

Karanlık odada 45 dakika! Müge Anlı duyunca inanamadı, ‘Bilinçaltı temizliği’ adı altında modern üfürükçülük… 500 bin TL dolandırıldı

KARANLIK ODADA 45 DAKİKA

Tuğba Nur, bilinçaltı temizliği adı altındaki seansların nasıl yapıldığını ise şöyle anlattı:

Ayakta bekliyorsun. 45 dakika ya da ortalama 1 saat kadar. Karanlık bir odada, aynen. Bir mum yakılıyor, mum ateş enerjisi, negatif enerjiyi şey yapar, dağıtır diye. Sonra bir müzik açılıyor, ortama 45 dakika, 1 saat kadar. O seansını yapmaya başlıyor. Ne yapıyor? İşte gözünü kapatıyorsun, hiçbir şekilde konuşmuyoruz. Ben öyle ayakta duruyorsun karanlıkta. O da konuşmuyor. O da zihinsel olarak yapıyor yani.

Karanlık odada 45 dakika! Müge Anlı duyunca inanamadı, ‘Bilinçaltı temizliği’ adı altında modern üfürükçülük… 500 bin TL dolandırıldı

BAŞKA ÖĞRENCİLERDE VAR

İnci Gürgül’ün bir WhatsApp kanalı üzerinde öğrencilerle bir grubu olduğunu belirten Tuğba Nur, 10 öğrenci olduğunu belirterek “WhatsApp üzerinden, zomdan yayın açıyoruz. Hepsi farklı şehirlerdeler. Isparta, Fethiye, Samsun, Ankara’dan olan var. Geçmiş yaşantılarımızdan bahsediyoruz. Anne ve babalarımızın bizlere etkisini konuşuyoruz” dedi.

Karanlık odada 45 dakika! Müge Anlı duyunca inanamadı, ‘Bilinçaltı temizliği’ adı altında modern üfürükçülük… 500 bin TL dolandırıldı

Öğrencilerin bir grup tarafından bu yöntemle dolandırıldığını belirten Müge Anlı, olayın resmi makamlar tarafından da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"BU ÜFÜRÜKÇÜLÜK BENİM İÇİN"

Anlı şöyle tepki gösterdi:

Yani kızım senin bir psikiyatriste gitmen lazım. Belki de bir ilaç alman gerekiyordu. Çok başarılı olmuş. Psikiyatriste de gitmiş. Psikiyatrist ona bir ilaç vermiş. Fakat bu insanlarla tanışınca demişler ki bu ilacını kes. Buna gerek yok. Bu ilaç tak diye kesilmez. Ani kesilmeyen bir ilaç. Ani kesilmeyince kız daha da hastalanıyor. Bu sefer karşı taraf ne derse de buna inanıyor. Zaten bu olayların bu üfürükçülük meselesinde benim en çok ağrıma giden şey insanların ilaçlarının önüne geçilmesi. İlaç yapma, iğne vuruyorsan iğneyi vurma, ilaç içiyorsan ilacı içme. Bu sefer ne oluyor insanlar tepe taklak oluyor.

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