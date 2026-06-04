Magazin gazetecisi Burhan Akdağ, eski eşiyle boşandığı gün Ataşehir'de yaşadığı sitenin önünde saldırıya uğradığını iddia etti. Olay sırasında yanında bulunan kızı Aslıhan Akdağ'ın yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı öğrenildi.

Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ'ın, 8 yıl önce evlendiği Aysun Çardak ile boşanmasının ardından saldırıya uğradığı öne sürüldü. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde meydana gelen olayda, Akdağ'ın yanında bulunan kızı Aslıhan Akdağ'ın yaşananları görüntülediği belirtildi. Olay sonrası yapılan açıklamalar ise dikkat çekti.

EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

İddiaya göre Burhan Akdağ, boşanma işlemlerinin tamamlandığı gün Ataşehir'de ikamet ettiği sitenin önünde saldırıya maruz kaldı. Olay sırasında yanında bulunan kızı Aslıhan Akdağ'ın yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı ifade edildi.

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızı yardım istedi

"BABAMI ÖLDÜRÜP KAZA SÜSÜ VERMEK İSTEDİLER"

Saldırının ardından açıklamalarda bulunan Aslıhan Akdağ, yaşananların basit bir olay olmadığını savunarak yetkililere çağrıda bulundu. Akdağ, yaptığı açıklamada, "Babamı öldürüp kaza süsü vermek istediler" ifadelerini kullandı.

Olay anında büyük panik yaşadığını dile getiren Aslıhan Akdağ, yardım çağrısında bulunurken sesinin kısıldığını belirterek, "İmdat diye bağırmaktan sesim kısıldı" dedi.

"DEVLET BÜYÜKLERİNDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Yaşanan olayın ardından devlet yetkililerine seslenen Aslıhan Akdağ, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını talep etti. Akdağ, yaptığı açıklamada, "Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz" diyerek destek çağrısında bulundu.

Soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin de net bir bilgi paylaşılmazken, saldırı anlarına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Burhan Akdağ ve ailesinin olayla ilgili hukuki süreç başlatacağı öğrenildi.

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