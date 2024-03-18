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Haberler > Haberler > Hıdırellez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanacak

Hıdırellez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hıdırellez 5 Mayıs&#039;ı 6 Mayıs&#039;a bağlayan gece kutlanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hıdırellez ne zaman 2024 sorusu arama motorlarında ve sosyal medyada gündeme geldi. Soğuk havaların sona ermesinin, yaza kavuşmanın müjdecisi Hıdırellez kutlama tarihi belli oldu. İşte, detaylar...

"Hızır günü" olarak bilinen Hıdırellez, Orta Asya, Ortadoğu ve Balkanlarda kutlanan bayramlardan biridir. Hıdırellez ne zaman 2024 sorusu araştırılmakta. Hıdırellez nedir, kökeni ve merak edilen detayları haberimizde...

HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2024?

Miladi takvime göre 6 Mayıs Hıdırellez günüdür. Kış günlerinin bitip yaz mevsiminin başladığını müjdeleyen Hıdırellez, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. 6 Mayıs'tan 7 Kasım'a kadar olan süre ise yaz mevsimini yani "Hızır Günleri"ni oluşturur. Hıdırellez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanacak - 1. Resim

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hızır günü olarak da adlandırılan Hıdırellez; darda kalanların, sıkıntıya düşenlerin yardımcısı Hızır Peygamber ile denizlerin hakimi İlyas Peygamber'in yeryüzünde gül ağacının dibinde buluştukları gün olarak kutlanır. Gül ağacı bu nedenle önemlidir. Hızır ve İlyas kelimelerinin dönüşerek Hıdırellez kelimesinin oluştuğu düşünülüyor. Kökeni İslamiyet öncesine kadar götürülen Hıdırellez, en eski geleneklerden ve mevsimsel bayramlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Hıdırellez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanacak - 2. Resim

Yazın gelişi, doğanın yeniden hayat bulmasının kutlandığı dileklerin ve dilendiği bir gece olarak kutlanır. Ateş yakılarak üzerinden atlandığı Hıdırellez'de ateşin temizleyici gücü olduğuna inanılır. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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