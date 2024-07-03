İBB, 77 kişilik personel alımında engelli bireyler için 50 kişilik özel kontenjan var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 77 kişilik işe alım duyurusunun ardından vatandaşlar kaç kişi, hangi alanlara alınacak merak edildi. Başvurular 3-6 Temmuz 2024 aralığında olurken başvuru şartlarının neler olduğu da vatandaşın gündeminde yer aldı.

Vatandaşı sevindiren işe alım ilanının gelmesinin ardından İBB 77 personel alımı hangi mesleklerden olacak araştırılırken başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı gündeme geldi.

İBB 77 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İBB, ilköğretim, lise ve üniversite mezunu 77 personel alımı gerçekleştirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İSPER A.Ş tarafından gerçekleşecek olan alımın başvuru tarihleri 3-6 Temmuz olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Genel başvuru olarak 25 kişilik kontenjan olurken deneyim şartı aranmıyor. Alımda engelli bireyler için 50 kişilik kontenjan bulunurken hemşire ve şoför alanları için de 1'er kişilik alan açıldı. Hemşirelik için hemşire mezunu olması gerekirken şoför için en az lise mezunu olma şartı aranıyor.

Şartlar arasında 30 yaşını aşmama ve askerliğini yapmış olma şartı bulunuyor. Başvurular İBB Kariyer internet sitesinden yapılırken 6 Temmuz'da sona erecek.