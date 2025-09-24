İBB Genç Üniversiteli Bursu başvuruları ne zaman, nereden yapılacak? İBB bursluluk belgesi araştırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da ikamet eden ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere yönelik burs imkanı sağlamaya devam ediyor. Öğrenciler ise burs başvurularının ne zaman ve nereden yapılacağını merak ediyor. Peki İBB Genç Üniversiteli Bursu başvuruları nereden yapılır, İBB burs belgesi nasıl alınır, başvurular ne zaman sonra erecek? İşte ayrıntılar...

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başladı. Başvurular 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar sürecek.

İBB BURS BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuruları gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi ya da İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilir.

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

2025-2026 eğitim yılı burs miktarı 20 bin TL olarak belirlendi.

İBB BURSU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

▪️ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

▪️ Öğrencinin İstanbul'da öğrenim görmesi veya ailesinin/anne-babasının vefat etmesi durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi gerekmektedir.

▪️ Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmalı ve normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olmalıdır.

▪️ Ayrıca, devlet üniversitesinde öğrenim görüyor olmalı veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu olmalıdır.

▪️ Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması gerekmektedir.

▪️ Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç duymalıdır.