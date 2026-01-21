2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi netleşirken, öğrenciler ve veliler ''İkinci dönem ne zaman başlıyor, 15 tatil ne zaman bitecek?'' merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı akademik takvime göre okullarda tatil süreci sona eriyor ve ders zili yeniden çalmaya hazırlanıyor. işte 2026 MEB tatil takvimi

Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa adım atacak öğrenciler için uyum süreci Eylül ayının ilk haftasında başlamıştı. Ara tatilin de yapılmasının ardından ilk dönem yarıyıl tatiline girildi. Şimdi ise ''İkinci dönem ne zaman başlıyor, 15 tatil ne zaman bitecek?'' merakla araştırılıyor.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler ikinci döneme 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

15 TATİL (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN BİTECEK?

Öğrencilerin iki haftalık yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başladı. 15 tatil süreci 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu ile birlikte tatilin ardından öğrenciler ikinci dönem için okullarına dönecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci ara tatilin ardından dersler kaldığı yerden devam edecek.

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler uzun yaz tatiline çıkacak.

