Ünlü astrolog Nuray Sayarı’dan gelen hamilelik açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Nuray Sayarı üçüncü kez anne olacağını ve ikiz bebek beklediğini duyurdu. Açıklama ardından Nuray Sayarı'nın özel hayatı merak ediliyor. Peki, Nuray Sayarı kimdir, kaç yaşında?

İlk evliliğini 1989 yılında Aşkın Sayarı ile yapan, bu birliktelikten iki oğlu olan Nuray Sayarı, 2020 yılında resmi olarak boşanmıştı. Aşkı yıllar sonra yeniden bulan ünlü astrolog Nuray Sayarı, ikinci evliliğini 15 Ağustos 2025 tarihinde yapmış, iş insanı Ahmet Destan ile dünyaevine girmişti. Geçen yıl nikah masasına oturan Nuray Sayarı üçüncü kez anne olacağını duyurdu.

Ünlü astrolog hamilelik haberini "Allah’a sonsuz şükürler olsun. Allah "ol" der olur." açıklamasıyla duyurdu. 55 yaşında ikiz bebeklere hamile olduğu öğrenilen Nuray Sayarı'nın müjdeli haberi büyük ilgi gördü.

NURAY SAYARI KİMDİR?

Annesi Kahireli olan Nuray Sayarı, 31 Ocak 1971 İstanbul doğumlu. Orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Türkiye'nin tanınmış astrolog, yazar ve enerji uzmanlarından biridir. 1991'den beri astroloji alanında danışmanlık yapan Sayarı, televizyon programları ve kitaplarıyla geniş kitlelere ulaşmış, özellikle burç yorumlarıyla tanınmaktadır. Kahire ve Hindistan'da astroloji eğitimleri almıştır.



Haberle İlgili Daha Fazlası