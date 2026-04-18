Halef dizisinden ayrılan İlayda Çevik gündeme geldi. Peki, İlayda Çevik kimdir, hangi dizilerde oynadı?

İlayda Çevik’in hayatı ve oyunculuk kariyeri, televizyon ve dijital platformlardaki projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan oyuncunun geçmişten bugüne uzanan kariyer yolculuğu yakından takip ediliyor.

İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?

İlayda Çevik, 22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir’de doğdu. Küçük yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duyan oyuncu, sanat eğitimine erken yaşta başladı. Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi gibi önemli kurumlarda eğitim alarak oyunculuk becerilerini geliştirdi.

Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan Çevik, hem sahne hem de ekran deneyimiyle dikkat çekti. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan isim, kısa sürede televizyon projelerinde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

İLAYDA ÇEVİK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

İlayda Çevik, kariyeri boyunca birçok televizyon dizisinde rol aldı. Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje ise “Karagül” dizisiyle oldu. Daha sonra “Sen Anlat Karadeniz”, “Sen Çal Kapımı”, “Bir Zamanlar Çukurova”, “Tuzak” ve “Aldatmak” gibi dikkat çeken yapımlarda rol aldı. Son olarak Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Hicran rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Halef: Köklerin Çağrısı - 2025-2026

Son Kare - 2026

Senden Kalan - 2025

Kör Nokta - 2024

Aldatmak - 2023-2024

Tuzak - 2022-2023

Bir Zamanlar Çukurova - 2021-2022

İlişki Doktoru - 2022

Sen Çal Kapımı - 2020-2021

Gel Dese Aşk - 2020

Sen Anlat Karadeniz - 2018-2019

İsimsizler - 2017

Niyaz Bey - 2017

Karagül - 2013-2016

