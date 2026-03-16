İlber Ortaylı önermişti… Bayramda İstanbul’u bu rotayla gezin
Türkiye’nin önemli tarihçilerinden İlber Ortaylı’nın vefatının ardından, yıllar önce paylaştığı İstanbul rotası yeniden gündeme geldi. Ortaylı’nın tarihi yarımadayı adım adım keşfetmeyi önerdiği yürüyüş güzergahı, bayram tatilinde İstanbul’u gezmek isteyenler için dikkat çekici bir rota sunuyor. Özellikle, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalan izlerini adım adım keşfetmeyi öneriyor.
İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? kitabında da bahsettiği gibi Ortaylı, İstanbul’un gerçek ruhunun büyük caddelerden çok mahalle aralarında ve sur hattı boyunca hissedileceğini vurguluyordu.
İLBER ORTAYLI’NIN ÖNERDİĞİ İSTANBUL ROTASI
İlber Ortaylı’ya göre İstanbul’u anlamanın en iyi yolu yürümek ve şehrin tarihi akslarını takip etmektir. Bu yürüyüş rotası, Bizans döneminde Mese Yolu olarak bilinen ve Osmanlı döneminde Divanyolu adını alan güzergahın çevresinde şekillenir.
Ortaylı’nın Kafa TV'de daha önce yayınlanan bir programda önerdiği 13 yer şu şekilde:
1-Eminönü
2- Rıza Paşa Yokuşu
3-Süleymaniye Camii
Suriçi'nde, Eminönü'nde başlayan rotaya Rıza Paşa Yokuşu'ndan çıkarak başlayın. Ardından vardığınız Süleymaniye Camii'ne gidin. Süleymaniye etrafındaki medrese ve müzeyi gezebilirsiniz.
5-Zeyrek
6-Çarşamba (Fatih)
Zeyrek Camii, İki eski Bizans kilisesinden birleştirilen bir şapel olan Pantokrator Manastırı fetih sonrası camiye çevrilerek İstanbul'da Osmanlı'ya ait önemli eserlerden biridir. Zeyrek Camii ve çevresinde Bizans ve Osmanlı yapıları görülebilir.
7-Balat
Ayvansaray ile Fener semtleri arasında kalan Balat ve çevresi, İlber Ortaylı'nın önerdiği İstanbul rotası arasında yer alıyor. Özellikle Eminönü’den Balat’a yürüyerek Haliç kıyısını tamamlamalısı önerilir.
8-Ayvansaray
9-Edirnekapı
10-Kariye Camii
İstanbul kültür yolculuğunun önemli duraklarından biri Kariye Camii'dir. Edirnekapı'da bulunan camii, kiliseden camiye dönüştürülen eserlerden biridir. Özellikle mozaik ve freskleri dünya çapında tanınmıştır.
11-Yedikule Hisarı
Edirnekapı’dan güneye doğru yürüyüp Yedikule Hisarı’na geçebilirsiniz. Özellikle sur hatttı boyunca yürünmesi önerilir. Suriçi'nin önemli bir merkezidir. Yapımı 413 senesine dayanan hisar, Osmanlı döneminde de kullanılmaya devam edildi.
12 - Beyazıt
13 - Sultanahmet
Cerrahpaşa üzerinden Beyazıt’a kadar ilerleyip Sultanahmet’te rotanızı sonlandırabilirsiniz.