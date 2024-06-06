İnci Taneleri, sezon finali yapması sebebiyle bu akşam yayınlanmayacak

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi sevilerek takip edilirken seyirciler bu akşam var mı, yok mu 6 Haziran aramasını yaptı. Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı dizi, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilirken bugün neden yok araştırıldı.

Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı İnci Taneleri'nin seyircileri bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı araştırmaya başlarken bugünün yayın akışı haberimizde yer aldı.

Dizi, geçen hafta sezon finali yapması sebebiyle bu akşam ekranlarda yer almayacak. 17. bölüm ile sezon finali yapan dizinin son bölümünde Zahir, Dilber, Yıldız ve Zerre’ye saldırdı ve o esnada bir kişi vuruldu.

Final sahnesinde ise Cihan ve Nehir annesinin mezarlığındayken Azem karşılarına çıktı. Yer alan oyuncular şöyle: Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan.

KANAL D YAYIN AKIŞI 6 HAZİRAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

22:30 Aşk-ı Memnu

01:00 Güneşin Kızları