Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İnci Taneleri, sezon finali yapması sebebiyle bu akşam yayınlanmayacak

İnci Taneleri, sezon finali yapması sebebiyle bu akşam yayınlanmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İnci Taneleri, sezon finali yapması sebebiyle bu akşam yayınlanmayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi sevilerek takip edilirken seyirciler bu akşam var mı, yok mu 6 Haziran aramasını yaptı. Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı dizi, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilirken bugün neden yok araştırıldı.

Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı İnci Taneleri'nin seyircileri bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı araştırmaya başlarken bugünün yayın akışı haberimizde yer aldı.

Dizi, geçen hafta sezon finali yapması sebebiyle bu akşam ekranlarda yer almayacak. 17. bölüm ile sezon finali yapan dizinin son bölümünde Zahir, Dilber, Yıldız ve Zerre’ye saldırdı ve o esnada bir kişi vuruldu.

Final sahnesinde ise Cihan ve Nehir annesinin mezarlığındayken Azem karşılarına çıktı. Yer alan oyuncular şöyle: Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan.

İnci Taneleri, sezon finali yapması sebebiyle bu akşam yayınlanmayacak - 1. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI 6 HAZİRAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

İnci Taneleri, sezon finali yapması sebebiyle bu akşam yayınlanmayacak - 2. Resim

20:00 Aşk-ı Memnu

22:30 Aşk-ı Memnu

01:00 Güneşin Kızları

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Memur ve emekliye temmuzda yapılacak ara zam netlik kazandıOkan Buruk'tan Galatasaray taraftarına müjde! 2 yıldız takımda kalacak diyerek transfer hedeflerini anlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YKS sınavına girecek olan öğrencilere toplu taşıma araçları, 8-9 Haziran tarihlerinde ücretsiz olacak - HaberlerYKS sınavına girecek olan öğrencilere toplu taşıma araçları, 8-9 Haziran tarihlerinde ücretsiz olacakGelinim Mutfakta'da 2 hafta sürecek olan final serisinde eleme olmayacak - HaberlerGelinim Mutfakta'da 2 hafta sürecek olan final serisinde eleme olmayacakMEB Yönetmeliğine göre en fazla 3 dersten başarısız olan öğrenciler sorumlu olarak sınıfı geçecek - HaberlerMEB Yönetmeliğine göre en fazla 3 dersten başarısız olan öğrenciler sorumlu olarak sınıfı geçecekGram altın 57 liralık düşüşle 2.421 liraya geriledi - HaberlerGram altın 57 liralık düşüşle 2.421 liraya gerilediGold Harvest'in gözü uluslararası arenada! İki büyük ödül birden - HaberlerGold Harvest'in gözü uluslararası arenada! İki büyük ödül birdenYarın (8 Haziran) YKS sınavının ilk oturumu olan TYT var - HaberlerYarın (8 Haziran) YKS sınavının ilk oturumu olan TYT var
Sonraki Haber Yükleniyor...