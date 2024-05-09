İnci Taneleri'nde Arcan’ın annesi Mahun Hanım’ı Gülenay Kalkan oynayacak

Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini yaptığı ve başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisine yeni isim dahil oluyor. Geçtiğimiz bölümde Azem'in kızı Nehir kadroya dahil olurken Gülenay Kalkan da katılacak. İzleyiciler Mahun Hanım'ı kim oynuyor, gerçekte adı ne gibi sorulara cevap arıyor.

Yayınlandığı ilk günden beri gündemde yer alan diziler arasında olan İnci Taneleri'nde yeni oyuncu dahil olacak. Nehir'in nişanlısı Arcan'ı Bora Cengiz oynarken karakterin annesi de yer alacak. İşte oyuncu kadrosu...

Diziye geçen hafta Sera Kutlubey, Nehir karakteri ile dahil olmuştu. Nişanlısı olarak ise Bora Cengiz, Arcan rolünü oynayacak.

Mahun Hanım ise Arcan'ın annesi olarak katılırken Gülenay Kalkan oynayacak.

26 Nisan 1959 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 14 yaşındayken Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne giren isim tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. Ardından ise Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak görev almaya başladı.

Birçok yapımda yer alırken seslendirme sanatçılığı da yaptı. 2002 senesinde İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olan oyuncu, projelerde yer almaya devam ediyor.

Yer aldığı projeler arasında Suyun Öte Yanı, Estağfurullah Yokuşu, Ağa Kızı, Gümüş, Benden Baba Olmaz, Sır Gibi, Aşkın İkinci Yarısı, Mazi Kalbimde Yaradır, Sümelanın Şifresi: Temel, Bugünün Saraylısı, Kocan Kadar Konuş, Kocan Kadar Konuş: Diriliş, Kalbim Yangın Yeri, Anne, Yasak Elma, Mendirman Celaleddin, Ben Bu Cihana Sığmazam.

Oyuncu kadrosu şöyle:

Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak, Ülkü Hilal Çiftçi.

Çarşamba günü 20.00'da başlayan dizi, Edebiyat öğretmeni olan Azem'in ailesine ulaşmak için gösterdiği çabayı anlatıyor. Azem, eşini öldürmekle suçlanmıştı ve cezaevine girmişti.