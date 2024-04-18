İnci Taneleri dizisinde Azem’in oğlu Cihan’ı canlandıran Kubilay Aka’nın hayatı ve kariyeri

Başarılı performanslarıyla sektörde adından söz ettiren Aka, son olarak "İnci Taneleri" dizisinde Cihan karakterini canlandırarak seyirciyle buluşmuştur. Peki İnci Taneleri Cihan kimdir? Kubilay Aka hayatı ve kariyeri...

Kubilay Aka, genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde önemli bir ivme kazanan isimlerden biridir. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra oyunculuk tutkusunu keşfeden Aka, televizyon ve sinema dünyasında çeşitli projelerde yer alarak kendini kanıtlamıştır. Kubilay Aka'nın hayatı hakkında detaylar...

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Kubilay Aka, 1995 yılında dünyaya gelmiş ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuğa olan tutkusuyla bir süre havaalanında çalıştıktan sonra, menajeri Ufuk Ergin ile tanışması onun kariyerinde dönüm noktası olmuştur.

2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan "Vatanım Sensin" dizisinde Ali Kemal karakterini canlandırarak televizyon dünyasına adım atan Aka, bu rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı. Oyunculuk alanında kendisini geliştirmek adına çeşitli eğitimler almıştır.

KUBİLAY AKA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Çukur dizisinde 4 sezon boyunca Celasun karakteriyle seyircinin karşısına çıkan Kubilay Aka, performansıyla övgü toplamıştır. 2018 yılında "Aşk Bu Mu?" filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşarak sinema dünyasındaki yeteneğini de sergilemiştir.

2020 yılında Netflix'te yayınlanan ve büyük ses getiren "Aşk 101" dizisinde Kerem karakterine hayat veren Aka, genç izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Ardından 2021 yılında "Cam Tavanlar" dizisinde Bensu Soral ile başrolleri paylaşmış ve başarılı performansıyla dikkat çekmiştir.

2022 yılında ise Show TV'de yayınlanan "Oğlum" dizisinde başrol oynayarak oyunculuk kariyerindeki çeşitliliği göstermiştir. Şu anda ise "İnci Taneleri" dizisinde Cihan karakterini canlandırarak seyirciyle buluşmaktadır.

Kubilay Aka, genç yaşına rağmen başarılı kariyeri ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken bir isim olmaya devam etmektedir.