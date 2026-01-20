Son zamanlarda birçok kullanıcı, Instagram'da akış yenilememe, gönderilerin yüklenememesi gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Yaşanan erişim problemlerinin ardından "Instagram çöktü mü?" sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte Instagram'daki erişim sorunlarına dair son durum...

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram erişim sorunuyla gündeme geldi. Özellikle son saatlerde Instagram'da erişim problemleri yaşandığına dair kulsanıcı paylaşımlarında artış gözlemlendi. Akış yenilenmemesi, gönderi ve hikâyelerin açılmaması gibi sorunlar sonrası kullanıcılar, "Instagram çöktü mü?" sorusuna cevap arıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, 20 Ocak 2026 itibarıyla Instagram'a erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor. DownDetector'da yapılan raporlamalarda Instagram bildirimlerinde kısa sürede dikkat çekici bir artış yaşadı. Yaşanan sorunun bölgesel mi yoksa küresel çapta bir teknik güncellemeden mi kaynaklandığı ise henüz netleşmedi.

Instagram çöktü mü? 20 Ocak erişim sorununa dair son gelişmeler

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

20 Ocak 2026'da sosyal medya kullanıcıları Instagram'ın neden açılmadığı merak ediliyor. Küresel çapta bir erişim sorunu yaşanmamaktadır. Bu kapsamda sorun yaşayan kullanıcıların uygulamayı kapatıp yeniden açması, güncellemeleri kontrol etmesi, internet bağlantısını kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

