İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ), planlı bakım-onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında 11 Aralık 2025 tarihinde bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Çalışmaların tamamlanası durumunda yeniden su verilecektir.

11 Aralık 2025 Perşembe günü İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Sabah saatleri itibarıyla kesintiler başladı. İşte İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ve 11 Aralık 2025 İstanbul su kesintisi listesi...

İSKİ su kesintisi 11 Aralık 2025! İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 11 Aralık Perşembe günü bazı bölgelerdeki musluklardan su akmayacak.

İstanbul’un hem Anadolu hem de Avrupa yakasının birçok noktasında bu çalışmalardan etkileneyecektir.

İSKİ tarafından yapılan planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 11 Aralık Perşembe günü Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu gibi ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor.

İstanbul’un hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki su kesintilerinin gün içinde gelmeis bekleniyor.

İSKİ SU KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

İSKİ tarafından paylaşılan su kesintileri listesi merak ediliyor. İSKİ'nin web sitesinde yer alan "Planlı Su Kesintileri" sayfasından ya da ALO 185 hattından mahalle/ilçe bazlı sorgulama yapılabilmektedir.

