İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu 1997 yılında doğdu

26 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu atandı. Daha önce İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı görevini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Öğrenciler tarafından yeni rektörün hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AYŞEGÜL KOMSUOĞLU ÇITIPITIOĞLU KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1997 yılında mezun olan Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitede yaptı.

Kariyerine İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak da görev aldı.

2003 yılında doktorasını "Siyasal Liderlik ve Süleyman Demirel Örneği" adlı teziyle tamamladıktan sonra araştırmacı olarak ABD'de Emory Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölümü'nde çalıştı.

2009-2010 yılları arasında Kaliforniya Üniversitesi sözlü tarih biriminde çalışmalar yaptıktan sonra Slav, Avrupa ve Avrasya Çalışmaları Enstitüsü'nde görev yaptı.

2009 yılına gelindiğinde ise "Siyasal Hayat ve Kurumlar" alanında doçent unvanını aldı.

Buradaki çalışmalarının ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geri döndü ve 2015 yılında profesörlüğe yükseldi.

Daha sonra sırasıyla İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekan yardımcılığı ve dekanlığı yaptı.

26 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararı ile birlikte Nişantaşı Üniversitesi Rektörü olarak atandı.