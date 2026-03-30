Megakent İstanbul cuma gecesinden bu yana yağışa teslim. Günlerdir aralıksız süren yağmur günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar gözünü hava durumu tahminlerine çevirdi. Planlarını buna göre yapacak olanlar için kritik soru: Yağışlar ne zaman sona erecek?

İstanbul’da günlerdir etkili olan yağmurun ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Gözler, Meteoroloji’nin yeni hafta tahminlerine çevrildi. Yağışların ne zaman azalacağı ve hava sıcaklıklarının nasıl değişeceği yakından takip ediliyor.

Meteoroloji 5 günlük güncel hava durumunu paylaştı. İstanbul’da yağışlı hava etkisini hafta boyunca sürdürüyor. Gökyüzünün çoğunlukla bulutlu olacağı kentte, aralıklarla görülen yağmur geçişlerinin farklı şiddetlerde devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise genel olarak 14–18 derece aralığında seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Tekin, 31 Mart-2 Nisan döneminde Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını, birçok bölgede aralıklarla sağanak görüleceğini söyledi.

Yarın Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz başta olmak üzere geniş bir alanda yağış beklendiğini belirten Tekin, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceğini ifade etti.

Çarşamba günü yağışların etkisini artıracağını vurgulayan Tekin, "İç Ege ve Batı Akdeniz ile Trakya'nın bazı kesimlerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ve İzmir çevresinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekliyoruz." diye konuştu.