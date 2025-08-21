Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İstanbul'da SMA stantları yasaklandı mı? İstanbul Valiliği açıkladı

İstanbul'da SMA stantları yasaklandı mı? İstanbul Valiliği açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da SMA stantları yasaklandı mı? İstanbul Valiliği açıkladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, SMA ve DMD hastaları için kurulan yardım toplama stantlarıyla ilgili yeni bir düzenleme getirdiğini duyurdu. Kamu düzeni ve güvenliği gerekçe göstererek alınan karar sonrası 'İstanbul'da SMA stantları yasaklandı mı' gündeme geldi.

İstanbul Valiliği, SMA/DMD gibi hastalıklara ilişkin tedavi amaçlı açılan yardım stantlarına yönelik yeni bir düzenleme yayınladı. Kamu düzeni ve güvenliği gerekçe göstererek alınan karar doğrultusunda SMA stantlarının durumu merak ediliyor. 

İSTANBUL'DA SMA STANTLARI YASAKLANDI MI?

İstanbul Valiliği, 21 Ağustos 2025’te yaptığı açıklamayla, SMA ve DMD hastaları için kamuya açık alanlarda kurulan sesli yardım toplama stantlarının kaldırılacağını duyurdu.

Valilik, özellikle yüksek sesli anonslarla yapılan ve kamu düzenini bozan stant faaliyetlerine kısıtlama getirdi. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 5. maddesine atıfta bulunan Valilik, yardım toplamanın makbuz, bağış kutusu, banka hesabı veya kültürel etkinlikler gibi yasal yöntemlerle yapılabileceğini, ancak “stant” kurmanın kanunda yer almadığını vurguladı.

İstanbul'da SMA stantları yasaklandı mı? İstanbul Valiliği açıkladı - 1. Resim

NEREDE YER ALAN SMA STANTLARI KALDIRILACAK?

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, SMA ve DMD yardım stantları, özellikle yaya ve trafik akışını engelleyen, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek alanlarda tamamen kaldırılacak.

Yasaklanan bölgeler arasında metro giriş ve çıkışları, köprü alt ve üst geçitleri, toplu taşıma durak ve istasyonları, sokaklar, caddeler, çarşılar, pazarlar ve meydanlar yer alıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI

"Gelen şikayet ve ihbarlar ile yapılan araştırmaları neticesinde, SMA/DMD hastalarına ilişkin caddeler, meydanlar, metro girişleri ve benzeri yerlerde yardım toplama stantlarının açıldığı belirtilen kararda, "Bu stantlarda ailelerin geniş kitlelere ulaşmak için yardım toplama izin belgesi bulunmayan aile büyükleri, akrabalar, arkadaşlarla hareket ettiği ve kesintisiz olarak yüksek sesli/rahatsız edici anonsların yapıldığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kararda, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 5. maddesinin "Makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tabi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabilir." hükmü ile kutu koymanın yardım toplama şekli olarak belirtildiği ancak "stant" ifadesine yer verilmediği vurgulandı.

İlgili kurumlara kararda şu talimatlar verildi:

"İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir. SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde, toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda, yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyecektir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sofraları zehirden arındıracak tarihi adım! 81 ilde uygulanacak, Bakan Yumaklı detayları anlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ne zaman? - HaberlerAdalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ne zaman?A101 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı! Yeni ürünler raflara yerleşti: A101 broşürü süpürge, trambolin, overlok makinesi getiriyor... - HaberlerA101 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı! Yeni ürünler raflara yerleşti: A101 broşürü süpürge, trambolin, overlok makinesi getiriyor...Eskişehir su kesintisi sorgulama: Eskişehir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerEskişehir su kesintisi sorgulama: Eskişehir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Bursa Bülbülü nerede çekildi, hangi yıllarda geçiyor? - HaberlerBursa Bülbülü nerede çekildi, hangi yıllarda geçiyor?UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Play-off turu ilk maçların programı - HaberlerUEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Play-off turu ilk maçların programıCumhur Reyonu nedir, ne zaman başlayacak, marketlerde Cumhur Reyonu projesi ne için yapılıyor? - HaberlerCumhur Reyonu nedir, ne zaman başlayacak, marketlerde Cumhur Reyonu projesi ne için yapılıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...