İstanbul'da SMA stantları yasaklandı mı? İstanbul Valiliği açıkladı

İstanbul Valiliği, SMA/DMD gibi hastalıklara ilişkin tedavi amaçlı açılan yardım stantlarına yönelik yeni bir düzenleme yayınladı. Kamu düzeni ve güvenliği gerekçe göstererek alınan karar doğrultusunda SMA stantlarının durumu merak ediliyor.

İSTANBUL'DA SMA STANTLARI YASAKLANDI MI?

İstanbul Valiliği, 21 Ağustos 2025’te yaptığı açıklamayla, SMA ve DMD hastaları için kamuya açık alanlarda kurulan sesli yardım toplama stantlarının kaldırılacağını duyurdu.

Valilik, özellikle yüksek sesli anonslarla yapılan ve kamu düzenini bozan stant faaliyetlerine kısıtlama getirdi. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 5. maddesine atıfta bulunan Valilik, yardım toplamanın makbuz, bağış kutusu, banka hesabı veya kültürel etkinlikler gibi yasal yöntemlerle yapılabileceğini, ancak “stant” kurmanın kanunda yer almadığını vurguladı.

NEREDE YER ALAN SMA STANTLARI KALDIRILACAK?

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, SMA ve DMD yardım stantları, özellikle yaya ve trafik akışını engelleyen, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek alanlarda tamamen kaldırılacak.

Yasaklanan bölgeler arasında metro giriş ve çıkışları, köprü alt ve üst geçitleri, toplu taşıma durak ve istasyonları, sokaklar, caddeler, çarşılar, pazarlar ve meydanlar yer alıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI

"Gelen şikayet ve ihbarlar ile yapılan araştırmaları neticesinde, SMA/DMD hastalarına ilişkin caddeler, meydanlar, metro girişleri ve benzeri yerlerde yardım toplama stantlarının açıldığı belirtilen kararda, "Bu stantlarda ailelerin geniş kitlelere ulaşmak için yardım toplama izin belgesi bulunmayan aile büyükleri, akrabalar, arkadaşlarla hareket ettiği ve kesintisiz olarak yüksek sesli/rahatsız edici anonsların yapıldığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kararda, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 5. maddesinin "Makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tabi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabilir." hükmü ile kutu koymanın yardım toplama şekli olarak belirtildiği ancak "stant" ifadesine yer verilmediği vurgulandı.

İlgili kurumlara kararda şu talimatlar verildi:

"İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir. SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde, toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda, yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyecektir."