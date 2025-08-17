İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı neden kaldırıldı? Firmadan açıklama geldi, uzlaşma sağlanamadı

Köprü trafiğinin azaltılması amacı ile sekiz senedir hizmet veren İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı ani bir karar ile kapatılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından işletilen arabalı vapurlar hafta içi Sarıyer ve Beykoz ilçeleri arasında karşılıklı 46'şar sefer gerçekleştiriyordu. Ancak maliyetlerin yüksekliği nedeniyle hat kapatıldı. Büyük mağduriyet yaşayanlar ise İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın yeniden açılıp açılmayacağını merak etti. Firmadan gelen son açıklamada dikkat çeken detaylar yer aldı.

İSTİNYE-ÇUBUKLU ARABALI VAPUR SEFERLERİ NEDEN YOK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları AŞ, 31 Temmuz 2025 itibarıyla İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının hizmetten kaldırıldığını açıklamıştı. Sebep ise maliyetteki artış olarak gösterilmişti.

FİRMADAN AÇIKLAMA VAR

Narlı Feribot İşletmesi, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın kaldırılmasına ilişkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yapılan görüşmeler ve tüm uzlaşma girişimlerinin reddedildiğini bildirdi.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, 7 yıldır kesintisiz hizmet veren İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın tüm çaba ve uzlaşma girişimlerine rağmen İBB tarafından kapatıldığı aktarıldı.

Söz konusu hattın işletmesinin merhum İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde gerçekleştirilen açık ihale sonucu, 30 Temmuz 2018'de kazanıldığı, gemi başına 19 bin 485 lira/gün sabit kira bedeliyle 7 yıl boyunca sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Bu süreçte, çok yüksek enflasyon ve artan döviz kurlarına rağmen kira artışı talep edilmemiştir. Personel giderleri ve tüm bakım maliyetleri tarafımızca karşılanmıştır. Son 4 yılda 70 milyon lira zarar etmemize rağmen, kamu yararına öncelik vererek hizmeti sürdürdük. Hizmeti sosyal sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam ettik. Şeffaflık ilkemizden taviz vermedik, kamuoyunu hiçbir zaman yanıltmadık." ifadeleri yer aldı.

İSTİNYE-ÇUBUKLU ARABALI VAPUR HATTI AÇILACAK MI?

Tüm ekonomik baskılara rağmen sözleşmeye bağlılığın sürdüğü ve hattın kesintiye uğramaması için gereken tüm fedakarlığın gösterildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sözleşme süresinin sona ermesiyle birlikte, İBB ile görüşmelere başlanmış, hizmetin devamı için çeşitli çözüm önerilerimiz sunulmuştur. Ancak bu önerilerin tamamı İBB tarafından reddedilmiştir. Olması gereken kira 160 bin lira/gün, ilk teklifimiz 142 bin lira/gün reddedildi, ikinci teklifimiz 102 bin lira/gün reddedildi, üçüncü teklifimiz İstinye-Çubuklu hattının bütün risk ve zararı tarafımıza ait olmak üzere işletmeye devam etme ve İBB'ye ayrıca iskele kirası ödeme teklifimiz yine İBB tarafından reddedildi ve hat kapatıldı."

Açıklamada, "Tüm bu tekliflerin amacı, hattın kamusal hizmet olarak devam etmesini sağlamak, İstanbul halkının mağduriyetini önlemekti. Narlı Feribot İşletmesi olarak, uzun yıllardır Eskihisar-Yalova hattında başarıyla yürüttüğümüz feribot işletmeciliği tecrübemizle, feribotlarımızla ve teknik altyapımızla İstinye-Çubuklu Hattını sürdürmeye hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.