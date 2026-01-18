Elazığ’da Murat Nehri'nde balık avlayan amatör balıkçılar, 52 kiloluk dev turna balığı yakaladı.

KİLOSU 500 LİRA

Yakaladığı dev turnayı kıyıya çıkaran balıkçılar, daha sonra balık işletmesine getirerek satışa çıkardı. Et halinde kilosu 500 liradan satışa çıkan balık, alıcılarını bekliyor.

Balıkçı İbrahim Bal, "1 saat önce arkadaşlar Murat Nehri’nden getirdiler. 52 kilogram ağırlığında. Bunu et olarak doğrayıp satacağız. Etinin kilosu 500 liradan olacak. Ben 40 senedir bu işi yapıyorum daha önce böyle güzel balık görmedim." dedi.

