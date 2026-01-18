Çöpten toplayıp kuyumcuya koştu, tam 275 bin lira aldı Kocaeli’de yaşayan hurdacı Mustafa Aslan, elektronik atıkların doğru yöntemlerle işlendiğinde ciddi bir kazanca dönüşebileceğini gözler önüne serdi. Çöpe atılan ya da hurda olarak görülen eski bilgisayarlar, modemler ve elektronik parçaları tek tek ayrıştıran Aslan, bu işlemler sonucunda yaklaşık 42,94 gram saf altın elde etti.

BAZI PARÇALAR 10 GRAMA KADAR ALTIN VERİYOR Show Haber'de yer alan görüntülerde, tezgâhının üzerindeki elektronik atıkları gösteren Aslan, neredeyse her parçada az ya da çok altın bulunduğunu belirterek, "Bazı parçalar kiloda yarım gram verirken, bazıları 3 gram, hatta 10 grama kadar altın verebiliyor" dedi.

İŞLEMCİLER VE MODEMLERDE ORAN YÜKSEK Elektronik atıkları genellikle diğer hurdacılardan topladığını söyleyen Aslan, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından altınları ayırdığını ifade etti. Özellikle bilgisayar işlemcileri ve modemlerin altın oranının yüksek olduğunu dile getiren Aslan, bu işin sabır ve dikkat gerektirdiğini vurguladı.

275 BİN TL ALDI Topladığı altınları kuyumcuya götüren Aslan, karşılığında 275 bin TL aldı. Kuyumcu ise yapılan analizlerde altının saflık oranının binde 988,5 çıktığını ve rafineri değerlerine oldukça yakın olduğunu belirtti.

Öte yandan Aslan, elektronik atıklardan altın çıkarma işleminin hem meşakkatli hem de kimyasal maddeler nedeniyle tehlikeli olabileceğine dikkat çekti.

