Kadın A Milli Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında kritik bir deplasman mücadelesine çıkıyor. Grupta zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi maçın yayın bilgileri ve detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Ay-yıldızlılar, eleme grubundaki üçüncü sınavında güçlü rakibi karşısında sahaya çıkmaya hazırlanırken, mücadeleye dair yayın saati ve izleme seçenekleri de gündemdeki yerini aldı.

İSVİÇRE TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Kadın A Milli Futbol Takımı’nın İsviçre ile oynayacağı mücadele, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, Tivibu Spor ekranlarından yayınlanacak. Bununla birlikte maçın, Tivibu Spor’un YouTube kanalı üzerinden de izlenebileceği belirtildi. Böylece karşılaşma, hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kadın A Milli Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup üçüncü maçında bugün İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Zürih’te bulunan Letzigrund Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Millîler, gruptaki ilk iki maçında Malta’yı 3-0 ve Kuzey İrlanda’yı 1-0 mağlup ederek 6 puan topladı. Aynı puana sahip İsviçre’nin averajla gerisinde ikinci sırada bulunan Türkiye, bu karşılaşmadan alacağı sonuçla grup liderliği için önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI KADROSU

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget S. K), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor A.Ş.), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı)

Defans: Fatma Şakar (FC Union Berlin), İpek Kaya (Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı), Gülbin Hız, İlayda Civelek, Cansu Nur KAYA, Ece Tekmen (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Kezban Tağ, Eda Karataş, Elif Keskin (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü Spor)

Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Kevser Kartal (Amed Sportif Faaliyetler), Başak İçinözbebek, Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget S. K), Derya Arhan (Yüksekova Spor Kulübü), Halle Houssein (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı),

Forvet: Selen Gül Altunkulak (FC Toulouse), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana), Vildan Kardeşler (Hamburg SV)

