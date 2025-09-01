Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İZBAN'da 90 dakika kalktı mı?

İZBAN 90 dakika uygulamasının kaldırılıp kaldırılmadığı merak konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısında aldığı kararla, İZBAN'daki 90 dakika ücretsiz aktarma uygulamasının akıbeti belli oldu.

İzmir'de toplu taşımada uygulanmaya başlayan yeni kararlar, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemeleriyle beraber kent gündeminde gündeme geldi.

Arama motorlarında "İZBAN'da 90 dakika kalktı mı?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. 

İZBAN'DA 90 DAKİKA KALKTI MI?

İZBAN'da 90 dakika uygulaması kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ağustos ayı olağan meclis toplantısında aldığı kararla beraber bu uygulamanın 1 Eylül itibarıyla sona erdiği duyuruldu.

Bugünden itibaren İZBAN hattında yapılan aktarmalarda ücretsiz ek süre hakkı geçerli olmayacak.

İZBAN'DA 90 DAKİKA ÜCRETSİZ AKTARMA SONA MI ERDİ?

1 Eylül itibarıyla İZBAN'da 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulaması sonlandırıldı. İlk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan aktarmalar artık ücretsiz değildir. Böylelikle İZBAN'da 90 dakika ücretsiz aktarma uygulaması sona erdi. 

Ancak ESHOT otobüsleri, İzmir Metrosu, tramvay ve İZDENİZ'de her iki uygulamada da mevcut sistemde devam edecek. 

