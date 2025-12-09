İzmir’de sabah saatlerinde yaşanan metro arızası şehiri çi ulaşımı olumsuz etkiledi. Bornova hattında meydana gelen teknik sorun nedeniyle seferler kısmen durdurulurken, bazı istasyonlar geçici olarak kapatıldı. İzmir metro çalışıyor mu, düzeldi mi, İzmir metro son dakika seferleri devam edecek mi sorgulanıyor.

9 Aralık İzmir metro arızası son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Raydan çıkan vagonun yol açtığı aksama sonrası ekiplerin çalışmaları sürüyor. Vatandaşlar, belirli hatlarda ESHOT otobüslerine yönlendirildi. Peki, İzmir metro çalışıyor mu, düzeldi mi?

İzmir metro çalışıyor mu, düzeldi mi? 9 Aralık İzmir metro son dakika seferleri durduruldu!

İZMİR METRO ÇALIŞIYOR MU?

Bornova hattında yaşanan teknik arıza sonrası İzmir metrosunda seferlerde aksaklıklar meydana geldi. Narlıdere Kaymakamlık–Sanayi istasyonları arasında trenler gecikmeli şekilde işletilirken, arızanın yaşandığı bölge nedeniyle bazı hatlarda metro ulaşımı sağlanamıyor. Teknik ekibin müdahalesi sürerken şehir içi ulaşımda kısmi işleyiş devam ediyor.

İzmir metro çalışıyor mu, düzeldi mi? 9 Aralık İzmir metro son dakika seferleri durduruldu!

İZMİR METRO DÜZELDİ Mİ?

Arızanın bulunduğu noktadaki çalışmalar devam ettiği için seferler henüz tam olarak normale dönmedi. Enerji sağlayıcı ekipmandaki sorun giderilene kadar metro hatlarında aksama yaşanmaya devam edecek.

İzmir Metro A.Ş., ekiplerin arızayı çözmek üzere bölgede yoğun şekilde çalıştığını ve sorunun giderilmesinin ardından ulaşımın olağan düzene döneceğini duyurdu.

İzmir metro çalışıyor mu, düzeldi mi? 9 Aralık İzmir metro son dakika seferleri durduruldu!

İZMİR METRO KAPALI MI?

İzmir metro hattının tamamı kapalı değil fakat Bornova ve Bölge istasyonları güvenlik nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı. İki istasyona giriş yapılamazken yolcular ESHOT otobüslerine yönlendiriliyor. Sanayi–Evka 3 arasında ise tren seferleri durduruldu, ulaşım ise geçici olarak otobüslerle sağlanıyor.

İzmir metro çalışıyor mu, düzeldi mi? 9 Aralık İzmir metro son dakika seferleri durduruldu!

İZMİR METRO ARIZASI SON DAKİKA

Sabah saatlerinde Bornova İstasyonu yakınında bir metro vagonunun raydan ayrılması üzerine ulaşımda ciddi aksama meydana geldi. Tren içindeki yolcular tahliye edilip raylardan istasyona yürütüldü.

İzmir Metro A.Ş., enerji sistemindeki teknik sorunun arızaya neden olduğunu açıklayarak ekiplerin çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi. Seferlerin ne zaman tamamen normale döneceği yapılan müdahalenin sonucuna göre netleşecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası