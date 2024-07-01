İzmir metrosunda merdiven çökmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edildi
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
1 Temmuz günü İzmir metrosunun Üçyol durağında meydana gelen olayın ardından vatandaşlar yaralı var mı, hangi durakta merdiven çöktü merak ederken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bugün olan merdiven kazasından sonra sosyal medyada da tepki geldi.
Bugün sabah saatlerinde meydana gelen merdiven kazası vatandaşı endişelendirirken yaralanan olup olmadığı araştırıldı. Üçyol durağında olan merdiven çökmesinde çalışmalar sürüyor.
İZMİR MERDİVEN ÇÖKME KAZASINDA YARALI VAR MI?
İzmir Metrosu Üçyol İstasyonu'nun Betonyol çıkışında olan yürüyen merdivende çökme oldu. Merdiven kazasının ardından vatandaşlar sosyal medyadan tepki göstermeye başlarken kazanın daha önce de gerçekleştiğine dikkat çekildi.
Yürüyen merdiven üzerinde yolcular bulunduğu esnada ters yöne dönerken 9 kişi yaralandı.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi