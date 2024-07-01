İzmir metrosunda merdiven çökmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edildi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Temmuz 2024 10:51 - Güncelleme: 1 Temmuz 2024 11:27 - Güncelleme:

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1 Temmuz günü İzmir metrosunun Üçyol durağında meydana gelen olayın ardından vatandaşlar yaralı var mı, hangi durakta merdiven çöktü merak ederken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bugün olan merdiven kazasından sonra sosyal medyada da tepki geldi.