José Mourinho’nun başarıları ve kupaları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi yer alıyor
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Fenerbahçe'nin Mourinho ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirmesinin ardından José Mourinho’nun başarılarının neler olduğu ve aldığı kupalar gündeme geldi. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği süreçte yeni teknik direktör hangi takımdan geldi, kimleri çalıştırdı araştırılıyor. İşte kariyeri ve istatistikleri...
Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü olan Jose Mourinho, KAP'a bildirildi. Heyecanla beklenen teknik direktörün hangi takımları çalıştırdığı araştırılırken Roma'da maaşı da merak konusu oldu. Kariyeri boyunca aldığı kupalar ve başarılarını sizler için derledik.
Jose Mourinho'nun bu akşam Türkiye'ye gelmesi beklenirken Ülker Stadyumu'nda imza töreni gerçekleştirilecek.
26 Ocak 1963 yılında doğan isim, UEFA tarafından Avrupa'nın en iyi teknik direktörü ödülü, IFFHS tarafından Dünya'nın en iyi teknik direktörü ödülü, İki ayrı takımda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan 3. teknik direktör unvanını kazanırken, World Soccer tarafından en iyi teknik direktörü ödülü aldı.
2010 yılında FIFA Ballon d'Or tarafından en iyi teknik direktörü ödülü, 2009, 2010 yıllarında Serie A en iyi teknik direktörü ödülü, Premier League'in en iyi teknik direktörü ödülü aldı.
Porto (6 Kupa)
UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004
UEFA Avrupa Ligi (1): 2003
Primeira Liga (2): 2003, 2004
Taça de Portugal (1): 2003
Supertaça (1): 2003
Chelsea (8 Kupa)
Premier League (3): 2005, 2006, 2015
FA Cup (1): 2007
EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015
FA Community Shield (1): 2005
UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013
Inter (5 Kupa)
UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010
Serie A (2): 2009, 2010
Coppa Italia (1): 2010
Supercoppa (1): 2008
Real Madrid (3 Kupa)
La Liga (1): 2012
Copa del Rey (1): 2011
Supercopa (1): 2012
Copa del Rey İkinciliği (1): 2013
Manchester United (3 Kupa)
FA Community Shield (1): 2016
EFL Cup (1): 2017
UEFA Avrupa Ligi (1): 2017
FA Cup İkinciliği (1): 2017-18
UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017
Roma (1 Kupa)
UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022
UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23
Kaynak: Türkiye Gazetesi