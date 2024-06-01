José Mourinho’nun başarıları ve kupaları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi yer alıyor

Bir rüya gerçekleşiyor! Fenerbahçe, Mourinho ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi

Bir rüya gerçekleşiyor! Fenerbahçe, Mourinho ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe'nin Mourinho ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirmesinin ardından José Mourinho’nun başarılarının neler olduğu ve aldığı kupalar gündeme geldi. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği süreçte yeni teknik direktör hangi takımdan geldi, kimleri çalıştırdı araştırılıyor. İşte kariyeri ve istatistikleri...

Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü olan Jose Mourinho, KAP'a bildirildi. Heyecanla beklenen teknik direktörün hangi takımları çalıştırdığı araştırılırken Roma'da maaşı da merak konusu oldu. Kariyeri boyunca aldığı kupalar ve başarılarını sizler için derledik.

Jose Mourinho'nun bu akşam Türkiye'ye gelmesi beklenirken Ülker Stadyumu'nda imza töreni gerçekleştirilecek.

26 Ocak 1963 yılında doğan isim, UEFA tarafından Avrupa'nın en iyi teknik direktörü ödülü, IFFHS tarafından Dünya'nın en iyi teknik direktörü ödülü, İki ayrı takımda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan 3. teknik direktör unvanını kazanırken, World Soccer tarafından en iyi teknik direktörü ödülü aldı.

2010 yılında FIFA Ballon d'Or tarafından en iyi teknik direktörü ödülü, 2009, 2010 yıllarında Serie A en iyi teknik direktörü ödülü, Premier League'in en iyi teknik direktörü ödülü aldı.

Porto (6 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004

UEFA Avrupa Ligi (1): 2003

Primeira Liga (2): 2003, 2004

Taça de Portugal (1): 2003

Supertaça (1): 2003

Chelsea (8 Kupa)

Premier League (3): 2005, 2006, 2015

FA Cup (1): 2007

EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015

FA Community Shield (1): 2005

UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013

Inter (5 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010

Serie A (2): 2009, 2010

Coppa Italia (1): 2010

Supercoppa (1): 2008

Real Madrid (3 Kupa)

La Liga (1): 2012

Copa del Rey (1): 2011

Supercopa (1): 2012

Copa del Rey İkinciliği (1): 2013

Manchester United (3 Kupa)

FA Community Shield (1): 2016

EFL Cup (1): 2017

UEFA Avrupa Ligi (1): 2017

FA Cup İkinciliği (1): 2017-18

UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017

Roma (1 Kupa)

UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022

UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23