Bir rüya gerçekleşiyor! Fenerbahçe, Mourinho ile görüşmelerin başlandığını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile görüşmelerin başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu.

KAP'a bildirilen Portekizli hocanın bu hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Dünyaca ünlü hoca, Ali Koç ile beraber bu akşam Londra'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini izleyecek.

FENERBAHÇE'NİN KAP AÇIKLAMASI

FENERBAHÇE'EN MOURINHO İÇİN DEV HAZIRLIK

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda imza töreni yapacak.

Portekizli hoca için görkemli bir hazırlık yapılacağı konuşuluyor.

Son olarak İtalyan devi Roma'yı çalıştıran Mourinho, UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşatmıştı.

Tecrübeli hoca, kariiyerinde Chelsea, Manchester United, Tottenham, Inter ve Porto gibi takımlarda da görev almıştı.

Mourinho, Portekiz, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın ardından bu defa Türkiye'de görev yapacak.