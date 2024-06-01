Galatasaray'da temizlik harekatı! Okan Buruk 6 ismi Özbek'e iletti

Mazbatayı aldıktan sonra kolları sıvayan Dursun Özbek ve yönetimi, kiralıklar Ndombele ve Vinicius’un yanı sıra Oliveira, Aurier, Zaha ve Tete ile yollarını ayıracak.

Galatasaray’da üçüncü dönem görevine resmen başlayan Dursun Özbek yönetimi, gözünü transferlere çevirdi. Sarı kırmızılı yönetim bir taraftan önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmaya çalışırken, diğer taraftan da elindeki fazlalıklardan kurtulmaya bakıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda harekete geçen sarı kırmızılılar en az altı oyuncuyla yolları ayıracak. Bu oyuncular arasında kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius da bulunuyor. Yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Ndombele ve Vinicius’un bonservisleri alınmayacak.

TETE KİRALANABİLİR

Kadroda yer bulamayacak bir başka isim ise Sergio Oliveira... Türkiye Kupası’nda oynanan Karagümrük maçının ardından kadro dışı bırakılan Portekizli oyuncu, affedilmesine rağmen forma şansı bulamadı. Galatasaray, devre arasında takıma katılan Serge Aurier’den de umduğu katkıyı bulamadı. Sözleşmesi biten Fildişili futbolcuyla yeni mukavele imzalanması beklenmiyor. Wilfried Zaha ve Tete de yüksek bir bonservis teklifi gelmesi durumunda elden çıkarılacak. Tete’nin yaşı ve potansiyeli sebebiyle Avrupa’da bir kulübe kiralanması gündemde.

YENİ DÖNEMDE YOK

Başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un yolları ayrıldı. Timur, yeni dönemde sarı kırmızılı kulüpte herhangi bir görev almayacak. Timur’un, önceki gün Fatih Terim’in yer aldığı kutlamalara katılmaması dikkati çekti.

ADA'DA KUTLAMA

1905 GSYİAD 24. şampiyonluk kutlaması, Galatasaray Adası’nda düzenlendi. Törene Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, Fatih Terim ve 1905 GSYİAD üyeleri katıldı. Başkan Özbek, birlik ve beraberlikle gelen sportif başarı ve başarılı mali yapının herkesi kıskandırdığını belirterek “Oluşturulan bu sevgi iklimini koruyalım” dedi.