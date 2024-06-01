Galatasaray, yeni sağ bekini Premier Lig'den buldu! Brezilyalı milli oyuncu Süper Lig yolcusu

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 1 Haziran 2024 09:43 - Güncelleme: 1 Haziran 2024 09:44 - Güncelleme:

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Devre arasında Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan Galatasaray, yerine aldığı Serge Aurier'den beklediği katkıyı alamamıştı. Aslan, yeni sağ bek için bu defa gözünü Tottenham'a çevirdi.