Galatasaray, yeni sağ bekini Premier Lig'den buldu! Brezilyalı milli oyuncu Süper Lig yolcusu
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Devre arasında Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan Galatasaray, yerine aldığı Serge Aurier'den beklediği katkıyı alamamıştı. Aslan, yeni sağ bek için bu defa gözünü Tottenham'a çevirdi.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gözünü transfere çevirdi.
Devre arasında 30 milyon euro karşılığında Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan Sarı-kırmızılılar, yerine Serge Aurier'i getirmişti.
Fildişi Sahilli yıldızdan beklediği verimi alamayan Aslan, yeni rotasını Tottenham'a çevirdi.
GALATASARAY'A YENİ SAĞ BEK PREMIER LİG'DEN
Sportcell'in haberine göre; Galatasaray, İngiliz ekibinin 25 yaşındaki yıldızı Emerson Royal'i listesine aldı.
Premier Lig'de fazla forma şansı bulamayan Brezilyalı milli oyuncunun Süper Lig'de forma giyebileceği öne sürüldü.
Son dönemlerde Tottenham ile yakın ilişkiler kuran Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katmıştı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Emerson, 1 gol atıp, 1333 dakika süre aldı.