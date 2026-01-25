İtalya Serie A’da şampiyonluk mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Juventus Napoli maçı için heyecanla bekleyen futbolseverlerin gözü Kenan Yıldız'da! Juventus Napoli maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı? merak edilirken Juventus maç kadrosuna çağırılan futbolcuları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İşte Juventus Napoli canlı yayın bilgileri ve maç kadrosu...

Juventus Napoli maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı merak edilirken detaylar da netlik kazandı. Zirve mücadelesinde Milan’ın hemen arkasında yer alan iki dev kulüp bu akşam kıran kırana bir mücadele verecek. İşte, Juventus Napoli canlı yayın bilgileri ve maç kadrosu...

JUVENTUS NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus ile Napoli arasında oynanacak Serie A karşılaşması S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS NAPOLI CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus Napoli maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler S Sport platformları üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Maç şifreli şekilde ekranlara gelecek.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız’ın Napoli karşısında sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor. Kenan Yıldız’ın bu akşamki dev mücadelede forma giymesi öngörülüyor.

JUVENTUS MAÇ KADROSU

Juventus’un Napoli maçı kadrosunda Perin, Di Gregorio, Bremer, Gatti, Kalulu, Cabal, Cambiaso, Kostic, Locatelli, Thuram, McKennie, Miretti, Koopmeiners, Joao Mario, Kelly, Adzic, Conceicao, Zhegrova, David, Openda, Kenan Yıldız ve Huli’ye yer verildi. Gözler ise Milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın performansında olacak!

