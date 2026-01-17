İtalya Serie A’da 21. hafta mücadelesinde Cagliari ile Juventus karşı karşıya geliyor. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Cagliari ile zirve yarışından kopmak istemeyen Juventus’un mücadelesi ekranlarda olacak! Şimdi ise ''Cagliari Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız sakat mı, neden yok?'' sorularının cevapları netleşti.

Serie A’da topladığı 19 puanla 16. sırada bulunan Cagliari, alt sıralarla arasındaki farkı korumak istiyor. 39 puanla ligin 4. sırasında yer alan Juventus, lider Inter’i yakından takip ediyor. Peki, Cagliari-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız sakat mı, neden yok?

Cagliari Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız sakat mı, neden yok? İşte muhtemel ilk 11 maç kadrosu!

CAGLIARI JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A’nın 21. haftasında oynanacak Cagliari Juventus maçı bu akşam S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

KENAN YILDIZ SAKAT MI, NEDEN YOK?

Juventus’un milli futbolcusu Kenan Yıldız, maç öncesinde yaşadığı hastalık nedeniyle takımla birlikte antrenmanlara çıkamadı. Sağlık durumu yakından takip edilen genç oyuncunun, teknik heyetin kararı doğrultusunda Cagliari maçında dinlendirilme ihtimali bulunuyor. Kenan Yıldız’ın durumu maç saatine kadar netlik kazanacak.

CAGLIARI JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cagliari ile Juventus arasındaki Serie A mücadelesi 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Unipol Domus Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 22.45’te başlayacak.

CAGLIARI JUVENTUS MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Cagliari: E. Caprile, G. Zappa, S. Luperto, J. Rodríguez, R. Idrissi, M. N. Adopo, M. Prati, L. Mazzitelli, M. Palestra, S. Kilicsoy, S. Esposito

Juventus: M. Di Gregorio, P. Kalulu, Bremer, L. Kelly, A. Cambiaso, M. Locatelli, K. Thuram, W. McKennie, F. Miretti, E. Zhegrova, J. David

